Terni: polveri sottili oltre i limiti, scattano le limitazioni su traffico e riscaldamento

TERNI – Arriva il primo sforamento per le polveri sottili. La stazione ”Le Grazie” ha segnalato uno sforamento delle concentrazioni di Pm10 (misurati 51 microgrammi per metro cubo) , come non avveniva dalla fine di aprile. Tanto è bastato per far scattare le ordinanze antismog che, in vigore dal 1° novembre, diventano attive.

Di conseguenza da domenica 1 dicembre saranno applicate per la prima volta le limitazioni al traffico previste nella nuova ordinanza antismog per il miglioramento della qualità dell’aria, mentre da lunedì 2 dicembre si applicherà il divieto di utilizzo dei caminetti tradizionali. In particolare da domenica 1 dicembre entreranno in vigore per tre giorni (domenica, lunedì e martedì) le misure di limitazione del traffico nella “Zona di Salvaguardia ambientale”, ovvero su tutto il territorio comunale, salvo le zone indicate nell’ordinanza.

Rispetto all’ordinanza dello scorso anno, le auto a benzina interessate dal blocco sono solo quelle di categoria euro 0 e euro 1. Possono quindi circolare le auto a benzina a partire dalla categoria euro 2. Resta invece confermato, come nella precedente ordinanza, il blocco per le auto diesel fino a euro 3.

Gli orari del blocco restano anch’essi quelli dello scorso anno: 8.30 – 12.30 – 14.30 – 18.30, così come vengono confermate nell’ordinanza tutte le deroghe.

Da lunedì 2 dicembre, con apposita ordinanza, sarà invece vietato, dal lunedì al giovedì (h24), nelle zone poste a meno di 300 metri di quota, l’uso di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (legna, pellet, cippato) che non garantiscono prestazioni di emissione pari almeno a quelle della Classe di qualità 2 stelle.

Dal 1° novembre è già attivo invece il divieto di combustione all’aperto di residui vegetali agricoli o forestali nelle aree del territorio comunale a quota inferiore a 300 m e l’ordinanza che limita il funzionamento degli impianti termici.

Per informazioni 0744.549804, 856; sportello del cittadino 0744.432201, numero verde ufficio Ambiente 800 845522.