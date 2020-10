Terni, poliziotto fuori servizio sventa un furto in un negozio di calzature

TERNI – E’ stato un poliziotto libero dal servizio, mentre rientrava a casa ieri notte, dopo aver finito il suo turno di lavoro, a notare un uomo che armeggiava vicino ad una vetrina di un negozio di calzature in zona Città Giardino; immediatamente è tornato indietro con la sua auto per vedere di cosa si trattasse, mentre chiamava il 113.

Lo scassinatore, che ha visto l’auto fare inversione, ha capito di essere stato visto e ha tentato di fuggire in bicicletta, confidando nel buio della notte, ma si è trattato di una breve fuga, subito interrotta dall’arrivo delle pattuglie della squadra volante; con sé, aveva ancora gli arnesi da scasso con i quali aveva danneggiato la vetrina del negozio.

Ternano, di 37 anni, tossicodipendente e con precedenti, è stato arrestato per tentato furto pluriaggravato e portato in carcere in attesa della direttissima.