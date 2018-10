Terni, picchiano e derubano un tunisino: tre egiziani finiscono nei guai

TERNI – Si era scontrato due volte, pare a causa di una ragazza, con tre giovani egiziani che lo avevano derubato procurandogli lesioni guaribili in 15 giorni. Era stato poi lui stesso a dare indicazioni alla polizia in merito ai suoi aggressori.

L’uomo, un cittadino tunisino di 30 anni, aveva chiamato la squadra volante alla quale aveva fornito informazioni sui suoi aggressori.

Le indagini della squadra mobile hanno portato all’identificazione dei tre presunti aggressori: tutti egiziani, intorno ai vent’anni, irregolari e con precedenti per stupefacenti e rissa, che sono stati denunciati a piede libero per rapina e lesioni aggravate in concorso.