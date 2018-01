Terni, picchia una 20enne per ottenere soldi dalla madre: arrestato un 39enne

TERNI – I carabinieri della Stazione di Papigno hanno arrestato per tentata estorsione, percosse e lesioni personali un 39enne marocchino già resosi responsabile di numerosi reati sia inerenti gli stupefacenti che contro la persona ed il patrimonio.

I militari, intervenuti con immediatezza presso l’abitazione di una 50enne romena che aveva chiesto disperatamente aiuto al numero di emergenza “112”, hanno bloccato l’uomo che la donna, nel rientrare a casa, aveva sorpreso mentre stava malmenando sua figlia ventenne.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo da tempo insisteva con continue “richieste” di denaro alle vittime che lo conoscevano. Non soddisfatto di essere riuscito ad “ottenere” somme di varie entità fino all’ultima “donazione forzata” di 7.000 euro, avendo saputo della vendita di loro proprietà, le incalzava minacciandole pesantemente per farsi consegnare ulteriori 40.000 euro.

L’uomo, che ha aveva minacciato violente ritorsioni se non gli fossero stati consegnati i soldi, si è presentato a sorpresa presso l’abitazione delle due donne dove, forzata la porta d’ingresso, aggrediva la giovane, l’unica presente in quel momento in casa. Sono stati i carabinieri, arrivati a casa poco dopo la richiesta d’aiuto della madre, a fermare l’uomo e ad arrestarlo. La ragazza ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.