Terni, perseguita la ex: 60enne amerino finisce agli arresti domiciliari

TERNI – Un 60enne è stato arrestato dalla squadra mobile per aver perseguitato la sua ex. L’uomo era stato segnalato all’autorità giudiziaria da aprile e in una circostanza era stato anche arrestato in flagranza volante. Attualmente era oggetto di indagine da parte dalla Squadra Mobile che venerdì lo ha rintracciato e posto ai domiciliari in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Terni. Il 60enne di origini amerine e residente a Terni ha precedenti penali per maltrattamenti in famiglia, sempre nei confronti della ex.

L’arresto rientra nei controlli che lo scorso fine settimana hanno impegnato polizia, carabinieri e municipale in centro e in periferia.

Sono state controllate complessivamente 128 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, tra i quali, un venditore ambulante ed una ragazza entrambi nigeriani, che sono stati anche denunciati, in due diverse circostanze, dalla polizia ferroviaria per essersi rifiutati di esibire i documenti di identità.

I servizi sono stati estesi anche agli esercizi pubblici e 4 sono state le sanzioni amministrative elevate ad altrettanti esercenti: due negozi, gestiti da cittadini stranieri, sono stati sanzionati per la violazione dell’ordinanza sindacale relativa al divieto di vendita di bottiglie di vetro nel centro storico dopo le 22 e due locali di via Lanzi per il superamento della soglia dell’impatto acustico.