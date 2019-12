Terni, pensionato arrestato per maltrattamenti verso la compagna

TERNI – un pensionato di 68 anni residente a Terni è stato arrestato ieri dalla polizia per maltrattamenti nei confronti della compagna abitante nella prima periferia ternana. L’uomo, già denunciato dalla donna nei giorni precedenti, si è recato nuovamente presso la sua abitazione e ha iniziato a minacciarla tentando di entrare in casa. La donna ha subito chiamato il 113 ed una volante che si trovava nelle immediate vicinanze è intervenuta prima che l’uomo potesse mettere in atto qualsivoglia violenza fisica. Accompagnato in questura è stato avvisato il magistrato di turno, il pm Marco Stramaglia, e stante le reiterate condotte dell’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia. Questa mattina durante la direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di avvicinamento.