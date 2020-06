Terni, Parco di Cardeto, 179 ditte hanno manifestato interesse

Less than a minute

TERNI – Parco di Cardeto, sono 179 le manifestazioni di interesse pervenute nei termini per il primo stralcio di intervento. Di queste 126 sono risultate idonee. Come previsto ne sono state sorteggiate 15 che parteciperanno ora alla procedura negoziata per l’aggiudicazione definitiva. Questa nuova fase della procedura si concluderà il 2 di luglio. Si passerà poi all’aggiudicazione con l’obiettivo di far partire i lavori entro settembre.

“Anche in questo caso l’interesse per l’intervento da parte delle aziende – commenta l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati – è stato molto elevato come testimonia l’alto numero di partecipanti. La procedura va avanti, così come resta ferma l’intenzione da parte nostra di sistemare questa situazione e di restituire alla città il parco del quartiere Cardeto chiuso e abbandonato da troppi anni”.