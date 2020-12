Terni, parcheggi con tariffe agevolate o gratuite dal 7 al 31 gennaio

TERNI – La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla mobilità Leonardo Bordoni in collaborazione dell’assessore al commercio Stefano Fatale, ha approvato questa mattina tariffe agevolate e gratuite per i parcheggi nelle strisce blu cittadine.

Il comune di Terni procederà tramite Terni Reti all’adozione di tali misure agevolate per il periodo dal 7 al 31 gennaio 2021: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 20 mentre per l’intera giornata del sabato ha disposto la gratuità dei parcheggi a pagamento ubicati nel centro della città.



“Un’azione a tutela del commercio – dichiara l’assessore comunale alla mobilità Bordoni – un segnale concreto per una categoria che più di altre ha patito gli effetti negativi del Codiv-19”.



“Non è stato possibile per motivi di bilancio – aggiunge l’assessore – attuare queste azioni per la fine dell’anno. Si è deciso pertanto di incentivare il commercio nel periodo del post-feste. Ovviamente questo è un provvedimento allo stato dell’arte; qualora invece disposizioni imperative dovessero limitare gli spostamenti nel periodo indicato, siamo pronti a rivedere la delibera per traslare la gratuità degli stalli blu in periodi diversi”.



A seguito dell’emergenza Coronavirus l’ amministrazione comunale ha già adottato, nei mesi scorsi, alcune misure che riguardano la mobilità cittadina: attraverso le agevolazioni – si legge nella delibera – l’obiettivo è quello di “rilanciare le attività commerciali incentivando le opportunità dei consumatori al fine di poter rendere fruibile il centro della città ad un maggior numero di potenziali utenti/consumatori”.