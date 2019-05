Terni, Oral Cancer Day 2019: oltre 400 visite in un giorno in piazza della Repubblica

TERNI – Sono state più di 400 le visite del cavo orale effettuate sabato 11 maggio in piazza della Repubblica a Terni, nell’ambito dell’Oral Cancer Day, l’evento di promozione delle patologie del cavo orale promosso da A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) in collaborazione con il Dipartimento di Chirurgia Testa-Collo dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Importante è stata la risposta della cittadinanza che si è recata in piazza per effettuare visite gratuite del cavo orale eseguite dagli odontoiatri di A.N.D.I. sezione di Terni e dagli otorinolaringoiatri e chirurghi maxillo-facciali dell’Azienda ospedaliera Santa Maria.

Nell’intera giornata, grazie alla disponibilità dei medici e dell’Associazione Misericordia di Terni che ha fornito i volontari ed i mezzi nei quali sono state effettuati i controlli, sono state effettuate 418 visite e in 63 casi (circa il 15% ) sono state riscontrate patologie del cavo orale meritevoli di ulteriori accertamenti (lesioni precancerose, malattie infiammatorie e disodontiasi).

“Un dato importante – sostengono il dott. Santino Rizzo, direttore del Dipartimento Testa-collo dell’ospedale Santa Maria di Terni, e il dott. Roberto Pecci, presidente di ANDI di Terni – che fa capire quanto sia utile effettuare screening di prevenzione al fine di intercettare precocemente l’esordio di una eventuale patologia e di individuare le soluzioni più tempestive e meno invasive possibili per la salute fisica e psicologica del paziente.Quando il carcinoma è rilevato e curato nella sua fase iniziale si ottiene infatti una guarigione completa. Diagnosi precoce e prevenzione garantiscono uno standard di sopravvivenza dell’80% e consentono interventi terapeutici mediamente poco invasivi”.

All’edizione 2019 dell’Oral Cancer Day hanno collaborato oltre all’Andi, Fondazione Andi, Cao Nazionale, Cenacolo Odontostomatologico Italiano, Società Italiana di Patologia e Medicina Orale e Aiolp (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti) e il Dipartimento Testa-collo dell’Azienda ospedaliera di Terni, a testimonianza della volontà dei tanti professionisti coinvolti a coalizzare le loro forze per un’azione comune più ampia ed efficace contro il cancro. Diffondere costantemente e in modo più capillare e incisivo il messaggio di prevenzione e salute orale è la vera missione della professione medica ed odontoiatrica con l’obiettivo di aumentare sempre di più il numero dei casi diagnosticati precocemente e quindi di ridurre significativamente la mortalità e morbilità oggi ancora troppo elevata.