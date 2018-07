Terni, occupano una casa: tre stranieri si barricano e poi tentano la fuga

TERNI – I residenti della zona avevano notato uno strano via vai di stranieri per questo, alle prime ore di questa mattina, la polizia, i carabinieri e la municipale sono intervenuti in uno stabile in fase di ristrutturazione in via Tre Venezie.

Nell’ambito del sevizio integrato disposto dal questore Antonino Messineo e diretto dal dirigente della Mobile Davide Caldarozzi, sono stati rintracciati tre cittadini stranieri: un egiziano minorenne di 17 anni, un magrebino clandestino ed un egiziano di 18 anni.

Al momento del blitz, i tre che si sono barricati in casa ponendo dei paletti dietro la porta di ingresso, e hanno cercato di darsi alla fuga lungo la ferrovia saltando da una finestra al primo piano.

Inseguiti e bloccati sono stati tutti accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti da cui è emerso che il minore già collocato in una comunità per minori di Montecastrilli era fuggito da un’altra comunità in provincia di Latina dove era stato trasferito da pochi giorni. Per tale motivo è stato riaffidato agli operatori della Comunità.

Il cittadino egiziano è risultato gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti e reiteratamente inottemperante alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Terni disposta dal giudice del Tribunale di Terni all’atto della sua scarcerazione per il reato di rissa aggravata avvenuta lo scorso 29 giugno;

Il cittadino magrebino del 1995 è risultato inottemperante a numerosi decreti di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale anche da altre questure italiane e da ultimo da Terni nel mese di giugno.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato e nuovamente espulso con accompagnamento coattivo presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Brindisi.

L’abitazione che era stata ridotta in pessime condizioni igienico sanitarie è stata chiusa dal proprietario che in attesa degli interventi di manutenzione provvederà a murare la porta d’ingresso e le finestre per evitare nuove illecite intrusioni.