Terni: nuove tariffe della Tari, per l’opposizione si rischia il caos

TERNI- Con le nuove tariffe della Tari si rischia il caos per migliaia di famiglie ternane. E’ quanto sostengono i gruppi di minoranza Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Senso Civico, Terni Immagina in consiglio comunale a Terni, secondo cui la “tariffa puntuale in salsa ternana rischia di portarci puntualmente al solito caos a cui ci sta abituando la giunta Latini”.

L’opposizione parla di “caos nei condomini che tra oggi e domani dovranno trovare il modo di organizzarsi per affrontare questa nuova modalità. Caos nelle periferie dove già oggi i cassonetti dei cittadini diventano di dominio pubblico. Caos nei bilanci di Asm che dovrà farsi carico della riscossione delle utenze esponendo i già precari equilibri finanziari della partecipata del comune di Terni, ricordando che nel 2019 i casi di morosità si aggirano intorno al 25%.

Potenziali rischi anche per i lavoratori di Asm che avremmo dovuto ascoltare tramite le rappresentanze sindacali, visto che saranno i primi a pagare i danni di questa operazione qualora si concretizzasse lo scenario peggiore.



Tutti fattori che – secondo i consiglieri di minoranza – avrebbero dovuto mettere in condizione i consiglieri comunali di votare solo dopo aver acquisito gli elementi necessari a decidere in modo realmente consapevole.



Sappiamo bene come sia importante nell’ottica di una Strategia Rifiuti Zero inserire un meccanismo premiale come la tariffazione puntuale, purtroppo dobbiamo costatare che il centrodestra umbro sta andando da tutt’altra direzione facendo presagire che l’inceneritore di Terni è il candidato ideale per diventare il camino unico dell’Umbria”.