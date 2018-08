Terni, neonato morto: la mamma è indagata a piede libero

TERNI – Sarebbe morto per asfissia il neonato trovato giovedì sera senza vita nel parcheggio dell’Eurospin di Borgo Bovio. Questa mattina è stata eseguita l’autopsia sul corpicino del piccolo che non avrebbe rivelato alcun segno di violenza sul neonato. L’esame è fondamentale anche per conoscere l’orario del decesso e fare le opportune verifiche rispetto al racconto fornito dalla madre del piccolo.

La donna, 27enne, già madre di una bambina di 2 anni, disoccupata, che ieri ha confessato di aver abbandonato il piccolo, avrebbe motivato tale abbandono con l’incapacità di dare sostentamento al secondo figlio. Intanto si apprende che nei confronti della donna non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo. La 27enne ternana è indagata quindi a piede libero, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Continuano comunque le indagini della polizia che vuole ricostruire l’intera vicenda. Oltre al parto e alle ore successive al parto, c’è da capire che cosa è accaduto nei 9 mesi della gravidanza. La donna ha detto di non aver rivelato il suo stato di gravidanza né al suo compagno di origini straniere né alla sua famiglia.

Intanto la 27enne nella tarda mattinata di oggi si è recata in obitorio per il riconoscimento del cadavere del figlio al termine dell’autopsia.