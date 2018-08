Terni, neonato morto: individuata e fermata la madre, una ternana di 27 anni

TERNI – Una donna di 27 anni, ternana, è stata sottoposta a fermo per l’abbandono e la morte del neonato ritrovato in una busta ieri sera nel parcheggio dell’Eurospin di Borgo Rivo. La donna sentita in questura avrebbe ammesso il fatto al termine di un lungo interrogatorio.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Pare che la donna abbia detto di aver partorito giovedì mattina in casa, da sola e (a differenza di quanto scritto in precedenza) di aver tagliato lei stessa il cordone ombelicale. Dopo il parto ha lasciato il neonato, all’interno di una busta, nei pressi del parcheggio del supermercato di Borgo Rivo dove era andata a fare la spesa.

Secondo quanto avrebbe riferito la donna agli investigatori, il neonato sarebbe stato lasciato, ancora vivo, nel parcheggio. Dunque, si sarebbe potuto salvare. Sarà l’autopsia disposta dal pubblico ministero Barbara Mazzullo e che sarà eseguita domani a stabilire le cause del decesso del bimbo.

La 27enne ora è accusata di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

Nel punto in cui è stato ritrovato il bimbo, questa mattina sono stati lasciati dei fiori.