Terni, neonato morto: aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Indagini serrate

TERNI – Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato il neonato trovato senza vita all’interno di una busta abbandonata ieri sera nel parcheggio dell’Eurospin di Borgo Rivo. Un particolare questo che lascia pensare agli investigatori della polizia che il piccolo sia stato partorito qualche ora prima dell’abbandono. La polizia sta passando al setaccio tutte le strutture sanitarie perché la madre potrebbe averne avuto bisogno in seguito al parto o potrebbe essersi recata in alcuna di queste strutture durante la gravidanza. Anche se non è detto che l’abbia fatto.

Da accertare anche se il neonato sia morto prima o dopo l’abbandono. In questo caso sarà l’autopsia disposta dal magistrato Barbara Mazzullo a fornire agli investigatori ulteriori elementi per ricostruire il puzzle.

La polizia sta anche raccogliendo le testimonianze e i filmati del sistema di videosorveglianza della zona. Oltre a dare un nome e un volto alla persona che ha abbandonato il neonato si tratta di ricostruire una storia, il dramma umano dietro questa tragedia. Nel punto in cui è stato ritrovato il bimbo, questa mattina sono stati lasciati dei fiori.