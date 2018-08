Terni, neonato morto: arrestata la madre. E’ accusata di omicidio volontario

TERNI – E’ stata arrestata questa mattina la 27enne ternana, accusata di aver partorito e poi abbandonato il figlio neonato lo scorso primo agosto, in un parcheggio di un supermercato cittadino.

La misura cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale di Terni, Natalia Giubilei, su richiesta del sostituto procuratore Barbara Mazzullo, è stata adottata a seguito della ricostruzione del fatto, risultante dalle indagini svolte da personale della squadra mobile .

Nei confronti della donna è stato contestato l’omicidio volontario aggravato dall’aver commesso il fatto ai danni di un discendente.

La donna è stata trasferita nel carcere perugino di Capanne. Intanto in un lungo post intitolato “Il mestiere dell’avvocato, questo sconosciuto”, il Direttivo della Camera penale di Terni condanna le ingiurie e gli insulti che sui social sono stati espressi nei confronti dell’avvocato Alessio Pressi che assiste legalmente la 27enne.

Gli avvocati ricordano come il diritto alla difesa sia inviolabile e la figura dell’avvocato “indispensabile: per il giudizio, per la decisione, per il pubblico ministero, per il giudice, per il cittadino. “Infatti – scrivono – estromettere qualunque difensore dell’indagato/imputato dalla dinamica processuale significherebbe violare le regole del giusto processo (art. 111 Cost.) e paralizzare il procedimento con l’impossibilità di giungere ad una eventuale sentenza di condanna e “fare giustizia”.

Sussiste, quindi, un vero e proprio dovere di difesa che impone all’Avvocato penalista di svolgere il suo mandato nel rispetto della costituzione, della procedura penale e del codice deontologico.

La Camera Penale di Terni ribadisce con convinzione la funzione difensiva dell’Avvocato, evidenziandone la necessità, la nobiltà, l’irrinunciabilità in un autentico Stato di diritto e stigmatizza la mostruosa stortura di chi attribuisce all’Avvocatura il ruolo di connivenza con il soggetto che delinque, come se il professionista potesse apporre obiezioni contro il colpevole, negandogli una difesa piena, arrivando a deformarsi spaventosamente fino a giudicare e condannare il suo assistito, privandolo del suo diritto ad un giusto processo, ad una difesa effettiva, ad una giustizia obbediente, ai principi costituzionali.

Ci si augura che, in questa deriva giustizialista, venga compresa ed apprezzata la dignità della toga e la fierezza di indossarla anche e soprattutto quando ciò significhi esporsi a malevoli e superficiali giudizi che traggono la propria origine da una mancata conoscenza dei principi fondanti lo Stato di diritto, quale è il nostro e, ancora prima, delle regole che disciplinano il processo e che costituiscono una più ampia esplicitazione di quelli”.