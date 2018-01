Terni, nell’oratorio di San Matteo la festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli

TERNI – Sabato 6 gennaio alle ore 16.30 presso l’oratorio della parrocchia di San Matteo a Campitello, organizzata dell’associazione San Vincenzo de’ Paoli, si terrà la tradizionale Festa della Befana, dedicata in particolare ai bambini. Saranno circa 350 gli ospiti, bambini e accompagnatori, di diverse nazionalità, famiglie, anziani, poveri, extracomunitari assistiti dall’associazione caritativa, insieme ai benefattori e volontari, ai giovani e volontari dell’Emporio Bimbi della San Vincenzo, al gruppo di animazione, che vivacizzeranno la festa per l’intero pomeriggio con giochi, lotteria, una ricca merenda per tutti, regali alle famiglie e distribuzione di giochi ai bambini con l’arrivo della Befana.

Una tradizione d’inizio anno, che nello spirito dell’associazione di volontariato San Vincenzo de Paoli di Terni, rinnova una piacevole occasione di festa e d’incontro per molte famiglie, per ritrovarsi insieme in allegria cercando di allontanare per un giorno i tanti problemi che vivono le famiglie assistite..

Un’iniziativa di solidarietà che si aggiunge al settimanale impegno costituito dalla distribuzione di generi di prima necessità ed aiuti finanziari. Una solidarietà attiva ed estesa che si alimenta di quell’amore che privilegia gli altri, perché i poveri, i deboli, i bisognosi siano amati e accolti.

“Sono momenti importanti di festa e di solidarietà – spiega Antonella Catanzani responsabile dell’Emporio Bimbi della San Vincenzo – che cementano l’amicizia tra soci, benefattori e assistiti. Sono occasioni d’incontro per uscire dalla solitudine che spesso diventa il male peggiore per chi vive situazioni di povertà e disagio, e per trovare momenti di socializzazione e di evasione dal grigiore della quotidianità. Come associazione cercheremo anche in futuro di organizzare altri incontri proprio per non limitare il nostro impegno alla sola assistenza materiale per rinnovare la nostra specifica opera di che è di prossimità, condivisione e amicizia con chi è più bisognoso”.