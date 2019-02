Terni, nelle scuole superiori e nei parchi arrivano i cani antidroga dei carabinieri

TERNI – Controlli antidroga nella scuole superiori da parte dei carabinieri della Compagnia di Terni, con l’ausilio di due unità cinofile antidroga del nucleo di Roma Cassia.

Lo specifico servizio, organizzato di concerto con i dirigenti scolastici che hanno accompagnato i militari nell’ispezione di alcune classi, aveva l’obiettivo primario preventivo di disincentivare il consumo e lo spaccio di droga negli istituti di formazione.

Nel corso dei controlli, oltre ad uno spinello di marijuana sequestrato ad un 17enne che è stato segnalato quale assuntore alla prefettura di Terni, altri studenti, sia maggiorenni che minorenni, venivano “puntati” dai cani antidroga in quanto i loro abiti o i loro zaini risultavano “contaminati”, erano cioè entrati in contatto direttamente o per interposta persona con sostanze stupefacenti. In effetti qualcuno di loro ha ammesso di averne fatto uso nei giorni precedenti. Il servizio a breve verrà ripetuto anche in altre scuole della città.

L’attività preventiva ed educativa dell’Arma nelle scuole ternane, anche per questo anno scolastico, proseguirà con l’effettuazione di numerosi incontri vertenti sui tanti aspetti afferenti la legalità nelle sue molteplici sfaccettature, dalle devianze giovanili connesse all’assunzione di alcol, al consumo di droga, al bullismo e cyberbullismo, alla ludopatia, al sexting e quant’altro.

Dopo il giro effettuato nelle scuole le unità cinofile sono state anche impiegate in una serie di verifiche nei parchi più frequentati della città.