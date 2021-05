Terni, nei giorni festivi e prefestivi stop alle auto nelle zone della movida per far posto ai tavoli

TERNI – Dalle ore 12 dei giorni festivi e prefestivi sarà disposta la chiusura al traffico veicolare di Via Fratini, Via Cavour, via del Leone, piazza dell’Olmo e via Giordano Bruno per consentire alle attività di ristorazione l’occupazione di suolo pubblico all’esterno.

Lo ha stabilito la Giunta comunale con un atto d’indirizzo approvato nei giorni scorsi a su proposta degli assessori alla mobilità Leonardo Bordoni e Stefano Fatale che è stato recepito in un’ordinanza che sarà emessa nelle prossime ore e che riprende, per motivi di praticità e velocità, alcune precedenti ordinanze in materia.

“Si tratta evidentemente – dicono gli assessori Fatale e Bordoni – di un provvedimento che ha l’obiettivo di sostenere e incentivare nell’immediato le attività dei ristoranti e dei bar, le più colpite dalle limitazioni imposte dalla pandemia che avranno così a disposizione un maggiore spazio esterno per il servizio ai tavoli all’aperto”.

“Abbiamo cercato – concludono Fatale e Bordoni – di contemperare il più possibile le esigenze di tutti e crediamo che quella indicata nel nostro atto d’indirizzo possa essere una buona base di partenza, considerato il peso dell’emergenza su alcune categorie e la necessità di favorire la ripresa”.

In questo fine settimana saranno valutati gli effetti dell’ordinanza e successivamente si potrà procedere ad eventuali aggiustamenti e correzioni, tenendo sempre in considerazione il quadro normativo in vigore.

Nelle fasce orarie di ulteriore chiusura al traffico dovrà comunque essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e il rientro o l’uscita dai garage e dalle autorimesse private nella zona interessata.