Terni, nascondono in casa cocaina e hashish: arrestati 31enne e la compagna 29enne

MONTEFRANCO – “E’ stata finalmente messa la parola fine ad una diatriba durata anni, alimentata in modo strumentale e pretestuoso da chi agita spauracchi su presunti maltrattamenti che i cani subirebbero in Germania al solo scopo di tenerli chiusi in canile”. A dichiararlo è il sindaco di Montefranco, Rachele Taccalozzi, in una nota di commento […]