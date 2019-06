Terni, nascondeva cocaina nel giardino di casa: arrestato dalla Finanza

TERNI – Non è bastato, ad un cittadino italiano di Terni, tentare di nascondere più di un etto di cocaina nel giardino di casa, per sfuggire alla guardia di finanza. Infatti, nell’ambito di un’attenta azione di intelligence e di controllo del territorio, i finanzieri hanno individuato il luogo in cui avveniva lo “spaccio” da parte di un uomo che è stato sorpreso a scavare una buca nel giardino privato della sua abitazione. L’immediata perquisizione in casa ha consentito di scoprire sotto terra e coperto da un vaso di fiori, un barattolo contenente centodue grammi di cocaina. L’uomo, un cittadino italiano, gravato da diversi precedenti, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo arresto si aggiunge a quello di una 15enne italiana trovata in possesso di numerose dosi di cocaina, hashish e marijuana, per un peso complessivo di oltre 20 grammi, poi destinataria di una misura cautelare presso una comunità fuori regione.

Dall’inizio dell’anno le fiamme gialle hanno arrestato 6 persone, denunciandone a piede libero nove e segnalando alle competenti prefetture 44 assuntori, con il sequestro complessivo di circa quattrocento grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina, hashish e marijuana.