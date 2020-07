Terni, nasconde marijuana nel biliardino di un bar e a casa una serra alta due metri: denunciato 27enne

TERNI – Un arresto e quattro denunce è il bilancio delle operazioni straordinarie di controllo del territorio disposte dal Questore con l’impiego del Reparto Prevenzione Crimine di unità cinofile antidroga.

Nella serata di ieri all’atto di un controllo ai clienti di un bar di Borgo Rivo un giovane all’arrivo della polizia ha cercato di dileguarsi uscendo dalla porta di sicurezza tentando di disfarsi di un involucro. Il giovane ternano di 27 anni è stato fermato e controllato dall’unità cinofila “Isco” che ha recuperato una dose di marjiuana gettata dal giovane in mezzo ad una aiuola nei pressi del bar.

All’interno del “calcio balilla” del bar venivano rinvenuti altri due involucri contenenti marijuana e cocaina. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa del ragazzo veniva scoperta una vera è propria serra adibita alla coltivazione di marjuana con piante alte due metri, germogli di marijuana, due bilancini di precisione, un coltello contenente residui di sostanza stupefacente e altra attrezzatura destinata alla coltivazione della marjiuana.

Il ragazzo è stato denunciato alla procura per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La squadra mobile nel corso di un servizio antidroga nel quartiere Sant’Agnese – Parco Rosselli ha denunciato un ventitrenne tunisino per spaccio di cocaina. Lo straniero si trovava in compagnia di altri due tunisini già arrestati nell’ambito dell’operazione “Gotham” e scarcerati nel mese di marzo. I due connazionali sono stati accompagnati in questura e dopo la denuncia perché inottemperanti all’ordine del questore sono stati nuovamente espulsi dall’Ufficio Immigrazione.

Sempre ieri la Squadra Mobile ha tratto in arresto un ternano di 49 anni su disposizione del magistrato di Sorveglianza che gli ha revocato i benefici connessi all’affidamento in prova al servizio sociale.

I servizi di ieri hanno viste impiegate 10 pattuglie della Polizia di Stato con controlli ad oltre 100 persone e 51 veicoli.