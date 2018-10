Terni, nasconde in casa eroina e marijuana: arrestato un nigeriano

TERNI – Nascondeva in casa cinque ovuli di eroina per un peso di 50 grammi complessivi e circa 640 grammi di marijuana, oltre a sostanza da taglio e bilancino di precisione. Un nigeriano è stato arrestato dagli uomini della guardia di finanza per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un connazionale, in fase di rintraccio, è indagato invece anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella successiva udienza direttissima di convalida, il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Dal mese di settembre gli interventi delle Fiamme Gialle ternane hanno sequestrato oltre 800 grammi di sostanze stupefacenti (tra eroina, cocaina, hashish e marijuana), 1.200 euro quali provento dell’attività delittuosa, e di arrestare due cittadini extracomunitari, denunciare a

piede libero 9 persone e segnalare tredici assuntori, di cui uno minorenne.