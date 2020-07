Terni: morto Luigi Bencivenga, ex assessore e sindacalista. Domani i funerali

Less than a minute

17 Less than a minute

TERNI – Si è spento ieri a Terni all’età di 70 anni Luigi Bencivenga. Sindacalista e amministratore del Comune di Terni per diversi anni, si è arreso al male che lo aveva colpito circa un anno fa. Fondatore della Federazione italiana del sindacato dei metalmeccanici (Fismic), era stato consigliere comunale nel secondo mandato di Paolo Raffaelli sindaco, poi assessore e di nuovo consigliere comunale con Leopoldo Di Girolamo.

Dolore e commozione in città alla notizia della sua morte. Tra gli altri, il sindaco di Terni Leonardo Latini, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso le condoglianze così come il presidente del consiglio comunale Francesco Maria Ferranti. “A nome del consiglio comunale di Terni – ha detto quest’ultimo – mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Luigi Bencivenga, sindacalista e per tre consiliature impegnato nel comune di Terni in vari ruoli di amministratore. Codoglianze alla sua famiglia e ai tutti i suoi cari”.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di San Matteo a Campitello.