Terni, morto il notaio Fulvio Sbrolli. In tanti lo ricordano per le doti umane e professionali

TERNI – Lutto a Terni per la morte del notaio Fulvio Sbrolli. Stimatissimo professionista, presidente del Consiglio Notarile di Terni, Spoleto e Orvieto, si è spento questa mattina all’età di 65 anni presso l’ospedale Santa Mari.

Il sindaco Leonardo Latini, a nome dell’Amministrazione comunale, ha inviato le più sentite condoglianze alla famiglia.

“Ricordo Fulvio Sbrolli per la sua lunga attività notarile, per la sua grande professionalità e per la straordinaria correttezza e umanità”, scrive il sindaco Latini.