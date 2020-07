Terni, molotov contro un’auto per un debito di droga: arrestati in due

TERNI – Due giovani ternani sono statti arrestati, accusati di essere gli autori dell’estorsione – attuata con atti intimidatori, come l’incendio di un’autovettura – nei confronti di due fratelli, per un debito di droga contratto da uno dei due.

Seicento euro, questo il debito da onorare da parte di due fratelli residenti a Borgo Rivo, nei confronti di due giovani ternani che, per convincerli a pagare, non hanno esitato ad usare le maniere forti, come il lancio di due bottiglie molotov contro l’auto parcheggiata nel giardino di casa.

Le indagini avviate immediatamente dalla Squadra Mobile ternana hanno permesso di ricostruire i fatti. Gli agenti, d’intesa con l’autorità giudiziaria, hanno aspettato che l’estorsore – un 29enne ternano disoccupato, con una precedente segnalazione per reati di droga – si incontrasse con una delle vittime, lunedì scorso, per ritirare una prima parte della somma dovuta.

Subito dopo, lo hanno fermato e trovato in possesso delle 200 euro che aveva appena incassato: è scattato l’arresto in flagranza per estorsione in concorso.

Dagli altri elementi raccolti, incrociando dati e testimonianze, gli investigatori sono risaliti al complice, un ternano di 31 anni, colui che materialmente aveva lanciato le molotov; nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto delle bottiglie di birra artigianale, come quelle usate per le bottiglie incendiarie.

In brevissimo tempo la procura di Terni e il gip hanno emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, aggiungendo all’accusa di estorsione in concorso, quella di fabbricazione e porto in luogo pubblico di armi da guerra.

La misura è stata eseguita giovedì mattina. I giovani rimangono in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.