Terni, Michele Rossi: “Riportare a casa i nostri reperti archeologici”

TERNI – Riportare a casa” i reperti archeologici e in generale i beni culturali conservati o esposti lontano da Terni. E’ quanto chiede il consigliere comunale Michele Rossi (Terni civica) che ha presentato un’interrogazione.

“Bisognerebbe impegnarsi di conseguenza attraverso un confronto determinato con chi di dovere (Soprintendenza, Ministero e direzione dei Musei) per “riportare a casa” quanto di nostro ad oggi arricchisce altre collezioni museali – dice Michele Rossi – Tutto questo a partire dalla statua del “Telamone” ancor oggi esposta a Perugia e dagli antichi reperti umbri rinvenuti nelle due grandi necropoli di San Pietro in Campo e dell’acciaieria ed oggi esposti nel Museo di Villa Giulia in Roma”.

Rossi ricorda la vicenda della statua del “Telamone” (la versione maschile della Cariatide), una grande statua, circa due metri di altezza,che fu rivenuta nel 1971 durante dei lavori di scavo nei pressi di ponte Romano. La statua secondo alcune ipotesi proveniva da Villa Adriana di Tivoli e fu trasportata via fiume nel sesto secolo a Terni per realizzare porta romana.

Di pregevole fattura dopo aver trascorso più di quaranta anni negli scantinati prima del museo archeologico di Spoleto, poi di Perugia fu restaurata e poi collocata nel 2013 all’interno del chiostro di San Domenico di Perugia, a pochi metri dall’ingresso al Museo Archeologico Nazionale. Ed ancora è li esposta.

“La mancata esposizione presso il nostro museo archeologico fu motivata dalla maggiori condizioni di sicurezza offerte dal museo perugino – continua Michele Rossi – Molto deluse la posizione dell’allora amministrazione comunale che poco fece contro la scelta di esporre la statua nel museo a Perugia e per il suo ritorno a Terni, nonostante la città si mobilitò anche attraverso una petizione popolare. Da allora nulla fu tentato”.

L’esponente di Terni civica sostiene che “la nostra città in tutti questi anni in generale non ha mostrato troppa cura per le proprie testimonianze storico-archeologiche, è per questo che ritengo necessario agire con determinazione nell’avviare azioni atte al recupero del nostro “tesoro archeologico,artistico e culturale” che ancora ad oggi si trova altrove”

“Mi aspetto molto da questa nuova amministrazione su questa tematica che già nei suoi primi interventi, pur con le tante difficoltà economiche esistenti – conclude Michele Rossi – dimostra di avere maggiore attenzione verso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e quindi anche nella richiesta di restituzione dei nostri beni lontani. Lo loro presenza qui, nei nostri musei, ha un senso ben diverso. Per gli altri sono reperti da esporre, per noi hanno il valore della nostra storia e delle nostre radici”