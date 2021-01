Terni, marito spaventato dalla moglie chiama il 113: la donna denunciata

TERNI – Un uomo di 47 anni di cittadinanza albanese questa mattina ha chiesto l’intervento della polizia perché la moglie, connazionale, con la quale erano in corso delle tensioni, si sarebbe presentata a casa con indosso un oggetto non meglio definito che l’uomo ha ipotizzato fosse un’arma.

Impaurito ha chiesto l’intervento del 113. All’arrivo degli agenti della squadra volante e della squadra mobile, la donna si era già allontanata. Successivamente è stata rintracciata nei pressi dell’abitazione dell’uomo, dove è stato anche rinvenuto un dissuasore elettrico.

Accompagnata in questura, è stata denunciata per minaccia aggravata e per detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma.