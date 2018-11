Terni, lutto per la morte di Alberto Bersani. Giovedì mattina i funerali

TERNI – E’ morto nella tarda serata di ieri Alberto Bersani. Era stato consigliere comunale del Pds/Ds, assessore al bilancio nella giunta Todini bis, coordinatore della lista civica Città Aperta, sindacalista della Funzione Pubblica della Cgil, socio fondatore del sindacato autonomo Confail Umbria. Attualmente era direttore generale del centro Bios di Terni.

“È con grande dolore che tutti noi oggi piangiamo la scomparsa di Alberto, persona dalle qualità professionali e umane straordinarie- scrive il centro nella sua pagina facebook – Bios gli sarà sempre grata per il suo prezioso operato, svolto fin dal principio con amore e passione”.

“Perdiamo un amministratore capace – scrive il gruppo del Pd in consiglio comunale – che ha speso molti anni della sua vita a servizio della città, innanzitutto come consigliere comunale attento e di spessore, ma anche come assessore comunale e come esperto di questioni sanitarie. Un impegno nel nome del bene comune, senza guardare ad interessi personali, mettendo a disposizione degli altri le sua capacità, compresa quella di coinvolgere le persone su questioni fondamentali per la vita della città, ad iniziare dalla salute e dal buon funzionamento dei servizi sanitari”.

“Al di la della appartenenza politica – sostiene il Gruppo misto – sottolineiamo l’impegno civico di Alberto Bersani che è stato prolungato e generoso, dando un contributo senza guardare ad alcun ritorno personale. Lo abbiamo conosciuto come una persona disponibile, generosa, che si è speso in particolare sul tema della sanità quale elemento fondamentale per il benessere della comunità ternana”.

I funerali si terranno giovedì 29 novembre alle 10 nella cappella dell’obitorio del Santa Maria.