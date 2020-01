Terni: liti e ricettazione, denunciate quattro persone. Espulso un terrorista

TERNI – Quattro persone sono state denunciate dalla polizia in altrettanti interventi. In particolare un ambulante senegalese di 24 anni è stato denunciato dalla squadra mobile per aver provocato 30 giorni di lesioni ad un suo connazionale nel corso di una lite, per futili motivi, avvenuta nei pressi del parcheggio vicino all’ospedale.

In seguito ad un altro intervento della squadra volante in un condominio di città giardino è stato denunciato per minacce aggravate un cittadino cinese di 34. L’uomo nel corso di una lite con una co-inquilina l’avrebbe minacciata gettandola a terra. Gli agenti intervenuti, oltre a riportare la calma, hanno accompagnato il cittadino cinese in questura e lo hanno denunciato per minacce aggravate. L’uomo ha lasciato l’abitazione in cui viveva con la donna.

La squadra mobile ha denunciato per ricettazione un commerciante ternano di 46 anni il quale avrebbe messo in vendita nel suo negozio oggetti riconosciuti come propri da una persona che ne aveva subito il furto avvenuto in un magazzino di Narni. Gli oggetti sono stati sequestrati per gli ulteriori accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica.

Ieri pomeriggio gli agenti della squadra volante sono intervenuti in un istituto bancario del centro dove una donna di 45 anni, originaria di Napoli, utilizzando un documento falso ha cercato di aprire un conto corrente, presumibilmente per porre in essere delle truffe a mezzo assegni bancari. Gli agenti intervenuti hanno accertato la falsità della carta d’identità esibita dalla donna che in borsa teneva anche la patente di guida con le sue vere generalità. La donna è stata accompagnata in questura e denunciata per falso materiale e sostituzione di persona. Il questore ha altresì emesso nei suoi confronti anche il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Terni per tre anni.

Personale dell’Ufficio Immigrazione ha inoltre espulso con accompagnamento presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Ponte Galeria (Roma), un cittadino marocchino di circa 40 anni, scarcerato dalla locale casa circondariale dove era detenuto in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per associazione a delinquere con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico.

L’uomo, coniugato con cittadina italiana e padre di due figli minori, era titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato come congiunto di cittadina dell’Unione Europeache è stata revocata dal Questore. Il provvedimento di trattenimento presso il CPR è già stato convalidato dal Giudice di pace di Roma.