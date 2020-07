Terni, lite al bar: denunciato un uomo per percosse e lesioni

Less than a minute

2 Less than a minute

TERNI – Finisce nei guai per una rissa al bar. E’ accaduto venerdì quanto la volante è intervenuta per una lite in corso in un bar, dove tre uomini si stavano picchiando.

L’arrivo tempestivo degli agenti ha impedito che la cosa degenerasse; i tre – tutti cittadini rumeni, incensurati e sotto l’influenza dell’alcol – sono stati bloccati e dopo la ricostruzione degli eventi, uno di loro è stato denunciato per percosse e lesioni dei confronti degli altri due.