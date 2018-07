Terni, letame in un terreno in strada Vallestretta: residenti “ostaggi” del tanfo

TERNI – Atto vandalico ai danni del circolo Pd di via Eugenio Chiesa. Stando ai testimoni intorno alle 4:30 di questa mattina la nuova bacheca esterna del circolo, esposta in via Eugenio Chiesa, è stata data alle fiamme da ignoti. L’incendio ha coinvolto tutta la base in legno, giornali e materiale cartaceo che era presente […]