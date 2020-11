Terni, le pattuglie delle volanti iniziano il turno dal pronto soccorso

TERNI – Da questa mattina ed ogni mattina a seguire, per tutta la durata dell’emergenza, le volanti della polizia di Stato inizieranno il servizio di fronte al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria.

Dopo aver salutato i sanitari a lavoro, usciranno in sirena per raggiungere le zone a loro assegnate.

Un’iniziativa che il questore di Terni ha voluto in segno fisico di sostegno al lavoro durissimo di tutto il personale dell’ospedale che sta di nuovo vivendo un momento di drammatica emergenza.

Nel preannunciare l’iniziativa al commissario Pasquale Chiarelli, il questore ha voluto rivolgere a lui e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento per aver lavorato in questi mesi per migliorare le capacità operative dell’ospedale che sta, con enormi sacrifici ed un’attenta quotidiana pianificazione, sostenendo l’enorme pressione della pandemia anche sui nostri territori.

Ogni mattina, ogni singolo operatore dell’ospedale, sentendo la sirena della polizia, saprà che sulle strade, giorno e notte, la polizia di Stato si sta impegnando per proteggere il loro lavoro da comportamenti irresponsabili di pochi, a fronte della partecipazione di moltissimi.