Terni, l’aula Verde riparte con i laboratori per le scuole e i bambini

TERNI – Riparte l’attività didattica del Laboratorio di educazione ambientale aula Verde del Comune di Terni. Per presentare l’offerta formativa nei giorni scorsi si è tenuto l’Open day nel corso del quale sono stati organizzati tre laboratori per le varie fasce di età: 3-5; 6 -10 e 11.13.

E’ stata l’occasione per presentare alle scuole e alle famiglie l’esperienza didattica. Nato nel 1991 presso la Scuola Comunale dell’Infanzia Le Grazie, il progetto consiste in un laboratorio dedicato all’Educazione Ambientale. Si è sviluppato negli anni attraverso lo studio e la sperimentazione di attività e percorsi didattici tematici, l’allestimento di spazi (orto, stazione meteorologica, cantina per la trasformazione dall’uva al vino, sale raccolte di elementi naturali come sassi, rocce, minerali, nidi, frutti, bacche …).

Destinatari del laboratorio sono i bambini che frequentano la sezione della Scuola dell’Infanzia Aula Verde, i Nidi d’Infanzia, le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di Primo Grado, pubbliche e private.

L’obiettivo è quello di stimolare la curiosità e l’interesse per l’ambiente naturale attraverso percorsi specifici di sperimentazione e di contatto diretto con varie situazioni; favorire un atteggiamento di rispetto per l’ambiente riscoprendo la positività del rapporto uomo/natura attraverso la capacità di osservare, di stupirsi e di ammirare.

Il laboratorio, in via XX Settembre 55, è aperto la mattina per le scuole il pomeriggio a fruizione libera, su prenotazione.