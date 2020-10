Terni, l’associazione Bruna Vecchietti cerca volontari per realizzare oggetti per il mercatino di Natale

TERNI – “Ci stiamo preparando per il mercatino di Natale che consentirà all’associazione di continuare a sostenere tante famiglie ternane. Cerchiamo volontari disponibili alla creazione di piccoli oggetti. I materiali necessari li mettiamo a disposizione noi e saranno graditi lavori con ogni materiale possibile”.

All’appello lanciato in queste ore sui social da Anna Vecchietti e Simona Angeletti, dell’odv Bruna Vecchietti di Terni, hanno già risposto in tanti.

Ternani e umbri ma anche persone che, in altre regioni, si mettono subito al lavoro per realizzare gli oggetti da spedire all’associazione, da anni in campo per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà.

“In base all’evoluzione della situazione sanitaria vedremo in che modo raggiungere le persone. Pensiamo ad una sorta di mercatino itinerante che ci consentirà di consegnare i lavori natalizi realizzati dai volontari che, siamo certe, saranno tantissimi. Il ricavato regalerà un Natale più dolce alle persone più fragili, un Natale sicuramente migliore per tutti noi” dicono Anna e Simona.

Anche in questo periodo la sede di via Mascio, di fronte alla stazione ferroviaria, resta aperta il martedì e giovedì dalle 9 alle 12: “Il locale è piccolo e senza finestre e l’emergenza covid ci impone di accogliere le persone all’esterno. Continueremo a farlo fino a quando le condizioni meteo ce lo consentiranno e in attesa di trovare un sede più adeguata anche per rispettare la privacy di chi viene a chiedere aiuto”.

Per partecipare alla realizzazione degli oggetti per il mercatino natalizio è possibile inviare una mail a ass.brunavecchietti@gmail.com o chiamare il numero 347 704 3555.