Terni, lancia droga dal finestrino dell’auto: arrestato operaio ternano

TERNI – Lancia droga dal finestrino dell’auto e viene arrestato, E’ accaduto domenica pomeriggio a Piazza Dalmazia, dove gli agenti della squadra volante, hanno notato il conducente di auto in transito mentre lanciava dal finestrino un ovulo di plastica.

Al suo interno, secondo quanto accertato dai poliziotti che hanno recuperato la busta, c’erano due involucri di marijuana. Dalla perquisizione dell’auto sono stati trovati 600 euro in contanti, metà dei quali in banconote di piccolo taglio. La perquisizione a casa dell’uomo, 30enne operaio ternano, ha portato al rinvenimento di circa 50 grammi di cocaina, 5 di hashish e marijuana e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. In sede di convalida dell’arresto, il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi in questura.