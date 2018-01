Terni, la sezione antidroga della questura arresta uno spacciatore a Sant’Agnese

TERNI – E’ stato fermato nella zona del quartiere Sant’Agnese dopo aver ceduto cocaina a un tossicodipendente. L’uomo, un 30enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e già segnalato all’autorità giudiziaria per reati in materia di stupefacenti e contro la persona, è stato bloccato dagli uomini della sezione antidroga della squadra mobile che poco prima avevano intercettato l’acquirente. Gli agenti infatti avevano notato uno strano via vai di noti consumatori di stupefacenti in zona. Ieri sono riusciti prima a bloccare il tossicodipendente e poi lo spacciatore, anche grazie all’intervento della squadra volante.

L’uomo è trovato in possesso di oltre 70 euro, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Nel corso del servizio, inoltre, gli agenti hanno fermato ed identificato un 25enne marocchino che, risultando inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale che è stato denunciato per la violazione delle norme sull’immigrazione.

Sempre ieri sera, fino alle una di notte, gli equipaggi della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato un capillare controllo del territorio esteso fino alla periferia di Terni con attivazione di 7 posti di controllo nelle principali via di accesso alla città. Nel corso di tale attività sono state controllate 102 persone, 30 veicoli, 5 esercizi pubblici.