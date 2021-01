Terni, la polizia locale festeggia San Sebastiano. I ringraziamenti di sindaco e assessore

TERNI – Anche la polizia locale di Terni festeggia oggi la ricorrenza del suo santo protettore, San Sebastiano. A causa dell’emergenza legata alle misure di contenimento della pandemia, quest’anno non sono in programma manifestazioni pubbliche.



“Cogliamo comunque l’occasione – dicono il sindaco Leonardo Latini e l’assessore alla Polizia Locale Giovanna Scarcia – per rivolgere un augurio e un ringraziamento a tutti gli agenti, agli ufficiali e alla comandante della nostra polizia locale per l’impegno e il lavoro di questi mesi particolarmente difficili e per il contributo fornito nella gestione dell’emergenza”.



“Da parte nostra continueremo ad impegnarci per migliorare ed aggiornare costantemente le dotazioni del Corpo e per completare il suo organico, nella piena consapevolezza della sua importanza e strategicità per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati nell’ottica del miglioramento della sicurezza dei cittadini e della qualità della vita”.