Terni, la polizia celebra il patrono San Michele Arcangelo

TERNI – E’ stata celebrata questa mattina alle 11 nella chiesa del Santissimo Salvatore la messa in onore del Santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, alla presenza del questore di Terni, Antonino Messineo, dei funzionari della questura e degli appartenenti all’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Numerose le autorità civili e militari intervenute. Il vicario del vescovo Piemontese, don Salvatore Ferdinandi, durante l’omelia, ha ringraziato, anche a nome del vescovo, la polizia di Stato ternana per l’impegno e la dedizione spesi a tutela della sicurezza dei cittadini, compito difficile portato avanti con spirito di sacrificio ed abnegazione, un compito, come ha detto il questore Messineo, che viene svolto quotidianamente con la collaborazione di tutte le forze di Polizia, che lavorano sinergicamente con le istituzioni per la prevenzione e il contrasto dei reati.