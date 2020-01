Terni, la Maratonina di San Valentino compie 40 anni

TERNI – Quaranta candeline sulla torta della manifestazione podistica Maratonina di San Valentino, organizzata dalla Cursor Acli Tinarelli di Terni e inserita nel programma dei festeggiamenti Valentiniani in onore del patrono.

Appuntamento domenica 2 febbraio al campo scuola Casagrande, con partenza alle 9 e 30, in contemporanea per i due percorsi che saranno da 6 e da 11 chilometri.

Il percorso da 11 chilometri, dopo la partenza dal campo scuola, si snoderà passando sotto le mura della Passeggiata, via Cavour, piazza della repubblica, Corso del Popolo, via Turati, via Serrati, via S. Valentino, via Turati, via Rossini, via Ippocrate, via Murri, via Campomicciolo, viale 8 Marzo, viale Trieste, via Montegrappa, piazza Adriatico, via Lungonera, corso del Popolo, via dell’Annunziata e ritorno al campo scuola.

Il percorso da 6 chilometri invece, in via Rossini ritornerà verso l’arrivo passando lungo viale Trieste.

“Una manifestazione all’insegna dell’allegria e del piacere di stare insieme – sottolineano gli organizzatori – un evento non agonistico al quale potranno partecipare tutti, dai bambini ai meno giovani. L’obiettivo della Maratonina è quello di essere una manifestazione che faccia riscoprire il valore dell’associazionismo e dell’aggregazione sociale trasversale. Anche quest’anno la speranza è di ospitare più nuclei familiari, che possano vivere insieme questa giornata aiutandoci così a rendere questo momento insieme ancor più piacevole e una vera festa per tutta la famiglia”.

L’ U. S. Cursor Acli Tinarelli, costituita nel 1981, è stata sempre presente sul territorio regionale per promuovere lo sport, coinvolgendo tanti giovani e meno giovani nel podismo, una delle più belle discipline sportive.