Terni, la guardia di finanza arresta uno spacciatore e ne denuncia altri tre

TERNI – E’ di un arresto e tre denunce il bilancio dei controlli effettuati dalla guardia di finanza di Terni per contrastare il traffico di stupefacenti. Le operazioni di servizio delle fiamme gialle ternane sono state eseguite, in questi ultimi giorni, nei principali luoghi di aggregazione giovanile del centro cittadino. L’attenzione dei militari è stata richiamata in particolare da alcuni atteggiamenti sospetti di giovani, già noti come assuntori di stupefacenti. A finire in manette un trentaquattrenne dominicano mentre, un cittadino italiano e due donne, l’una di nazionalità italiana e l’altra di origine marocchina sono stati denunciati, tutti sorpresi a cedere dosi di stupefacenti ad altrettanti acquirenti segnalati alla prefettura.

Nel dettaglio, dopo aver sorpreso il cittadino sudamericano a spacciare, sono scattate le perquisizioni personale, locale e domiciliare che hanno consentito di rinvenire e sequestrare diverse dosi pari a circa 15 grammi di cocaina. L’uomo dopo la direttissima è stato posto agli arresti domiciliari. In capo agli altri tre spacciatori sono stati sequestrati 13 grammi di eroina, 7 grammi di hashish e 4 grammi di marijuana. Nell’anno in corso, l’attività della Guardia di Finanza di Terni a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha portato alla denuncia di 25 responsabili, deferiti alla locale Procura della Repubblica, di cui 9 in stato di arresto; sono stati segnalati alla locale Prefettura 53 acquirenti, assuntori di stupefacenti. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro circa 400 grammi di marijuana, 2 chilogrammi di hashish, 350 grammi di cocaina, 40 grammi di eroina e oltre 4000 euro frutto dell’attività di spaccio.