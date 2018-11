Terni, la finanza sequestra oltre un etto di eroina e arresta tre spacciatori

TERNI – La guardia di finanza sequestra oltre un etto di eroina e arresta, in due distinti controlli, tre persone. La prima operazione ha avuto il suo epilogo quando, dopo una mirata attività investigativa, la Compagnia di Terni, ha controllato due extracomunitari, gravati da precedenti per droga e poi ha perquisito la loro abitazione.

Nella casa le fiamme gialle hanno trovato oltre 140 dosi di eroina pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 50 grammi, un involucro contenente 70 grammi sempre di eroina, nonché sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 655 euro, frutto dell’attività delittuosa.

I due cittadini extracomunitari sono stati denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nella successiva udienza direttissima di convalida, l’autorità giudiziaria ha disposto per uno la misura della custodia cautelare in carcere e per l’altro gli arresti domiciliari.

L’attività di servizio condotta testimonia, ancora una volta, il costante impegno operativo

nello specifico settore, connotato da altissimo disvalore e pericolosità sociale, che, negli

ultimi giorni, ha anche consentito di effettuare l’ulteriore arresto di un cittadino egiziano,

intento a cedere dosi di cocaina ed eroina nel centro di Terni.