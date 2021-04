Terni, Iva e ritenute non versate: titolare di un’azienda condannato a 1 anno e 4mesi di reclusione, confiscati 3 milioni di euro

TERNI – Si è conclusa in questi giorni la vicenda giudiziaria che ha visto interessata una nota azienda ternana operante nel settore della fornitura di servizi in materia ambientale. Il tribunale ha inflitto una la condanna ad un anno e

quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per il titolare accusato di omesso versamento di ritenute

d’acconto operate sui dipendenti e l’omesso versamento dell’IVA dovuta all’Erario con la

trasformazione del sequestro preventivo, già operato sui beni dell’azienda, in confisca definitiva per

circa 3 milioni di euro, importo ridotto a seguito del decesso dell’altro imputato.



L’indagine, scaturita da un iniziale accertamento della locale Agenzia delle Entrate, è stata delegata ai militari del nucleo di polizia economico finanziaria di Terni che, sotto la direzione della procura della Repubblica, hanno “passato al setaccio” la posizione contabile dell’azienda evidenziando, tra l’altro, un debito nei confronti dell’Erario per oltre venti milioni di euro.



Nel corso degli accertamenti, come detto sono stati confiscati quasi 3 milioni di euro. Nel corso del 2017 l’intervento della procuratore capo Liguori, coadiuvato anche dalla locale sezione di polizia giudiziaria nella persona del maresciallo Capo Gianluigi Nocereto, con il sequestro dell’azienda e dei conti correnti bancari, ha comunque garantito la continuità aziendale senza licenziamenti e, anzi, nuove assunzioni si sono avute e, grazie anche all’operato alla curatela fallimentare, l’azienda ha registrato utili pagando, questa volta, regolarmente le tasse: business, legalità fiscale, occupazione.



L’attività in rassegna evidenzia la costante attenzione che le Istituzioni locali riservano al tessuto

economico e sociale di competenza nonché l’impegno delle Fiamme Gialle, delle Agenzie Fiscali,

sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, coadiuvato anche dalla locale sezione

di polizia giudiziaria nella persona del Maresciallo Capo Gianluigi Nocereto, al contrasto delle

eterogenee forme di illeciti economico -finanziari a tutela dei cittadini.