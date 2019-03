Terni, incidente all’aviosuperficie: grave un paracadutista

TERNI – Un paracadutista di Roma di 42 anni è attualmente ricoverato in rianimazione per politrauma e che nelle prossime ore sarà sottoposto ad intervento neurochirurgico.

L’uomo è rimasto ferito durante l’atterraggio all’aviosuperficie Leonardi. Avrebbe sbagliato manovra impattando a terra. Il soccorso all’uomo così come quello al 30enne climber ternano infortunatosi durante un’arrampicata lungo la falesia di San Lorenzo, sono state le due emergenze

che l’azienda ospedaliera ha dovuto gestire durante i lavori alla linea elettrica, conclusi in giornata.

I lavori per il collegamento all’alimentazione elettrica della sala ibrida, hanno interessato oggi alcuni reparti del Dipartimento di emergenza e urgenza (Dea) si sono conclusi nel migliore dei modi e in poco meno di tre ore. Alle ore 17.45 l’erogazione della corrente elettrica era già stata ripristinata in tutti i reparti interessati e cioè Pronto Soccorso, Farmacia, Rianimazione e Sale operatorie, dove l’unità tecnica ha già controllato tutti gli elettromedicali e i ventilatori di sala.

Il piano di emergenza predisposto per la gestione in sicurezza delle attività assistenziali e chirurgiche in urgenza ha funzionato perfettamente.

Per quanto riguarda invece i lavori, garantito il collegamento all’alimentazione elettrica, si potrà ora procedere con il collaudo finale della sala angiografica già installata e con il montaggio del secondo angiografo della sala ibrida, che è in consegna la settimana successiva.