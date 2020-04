Terni, incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti Asm

Per il terzo giorno consecutivo in Umbria si registra un solo nuovo caso in più di positività al coronavirus rispetto al giorno precedente a fronte di 1.302 tamponi in più eseguiti ed analizzati rispetto a ieri. Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 15 aprile, 1322 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al […]