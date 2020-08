Terni: incendio nella notte in un agriturismo, gravi i danni

Less than a minute

TERNI – Paura la notte scorsa in un agriturismo in Strada di Volghe dove un incendio ha divorato il tetto e i locali sottostanti la copertura.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 2 e hanno interessato la parte dell’edificio abitato da uno dei soci dell’attività. Nell’altra parte, adiacente, al momento dell’incendio era presente una quindicina di turisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni. La strada stretta ha reso difficoltoso raggiungere l’incendio con i mezzi grandi mentre i mezzi piccoli hanno potuto far rifornimento nella piscina dell’agriturismo. Sono in corso le verifiche di stabilità e le indagini di polizia giudiziaria per risalite alle cause del rogo.