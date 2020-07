Less than a minute

Terni, incendio in un appartamento in via Marzabotto

TERNI – Momenti di paura oggi pomeriggio in via Marzabotto per un incendio che si è sviluppato al settimo piano di un palazzo. Le fiamme hanno provocato all’appartamento danni ingenti. Sul posto i vigili del fuoco che, anche grazie a un buon funzionamento dell’impianto antincendio, hanno domato le fiamme. Intervenuti anche la squadra volante e i sanitari del 118 che hanno controllato sul posto una donna e la badante che occupavano l’appartamento. Per loro non è stato necessario il trasporto in ospedale.