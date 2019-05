Terni, incendio in un appartamento in via Libertini: paura e danni

TERNI – Tanta paura e danni, ma nessuna conseguenza grave alle persone, per l’incendio che è divampato ieri sera alle 22.30 in un appartamento al settimo piano di un palazzo di via Libertini. Le fiamme avrebbero avuto origine in una camera da letto per poi propagarsi al terrazzo.

Sul posto i vigili del fuoco. Una donna che abita all’interno ha riportato lievi ustioni ad una mano. Le operazioni di spegnimento del rogo sono terminate intorno alle 2.30 ed oltre all’appartamento direttamente interessato dall’incendio, anche quelli attigui sono stati momentaneamente resi inagibili. Stamani sopralluogo dei vigili del fuoco per decidere più precisamente l’inagibilità di quali e quanti appartamenti, oltre ad avviare le indagini per verificare le cause dell’incendio. Sul posto, in serata, anche i carabinieri, anche per prestare assistenza a molti residenti preoccupati.