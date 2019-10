Terni, incendio in un appartamento di via Staderini

TERNI – Un incendio si è sviluppato oggi intorno alle 13,30 in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Staderini.

Sul posto hanno operato con due squadre i vigili del fuoco, che hanno evacuato le famiglie presenti nello stabile. Presenti anche i sanitari del del 118, della polizia locale e della squadra volante.

Un giovane è stato trasportato in ospedale per una lieve intossicazione dovuta al fumo.

Ignote al momento le cause del rogo che ha arrecato gravi danni all’intero appartamento. Sono in corso accertamenti per valutare se sarà necessario dichiarare inagibili anche gli appartamenti vicini a quello interessato dall’incendio.