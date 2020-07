Terni, in tanti oggi a San Matteo per l’ultimo toccante saluto a don Edmund

TERNI – “Un temporale estivo, no, un tornado, una tempesta tropicale, improvvisa, repentina e distruttiva, ha seminato morte e disperazione e ha distrutto la vita del caro don Edmund in maniera violenta, brutale; e noi, lambiti da tale tempesta, siamo ancora increduli che don Edmund non sia più tra noi”.

Lo ha detto il vescovo Piemontese nell’omelia per i funerali del sacerdote origini polacche, parroco della chiesa di San Matteo a Campitello, scomparso domenica scorsa in seguito ad un grave incidente stradale in cui era rimasto coinvolto sabato. Le esequie sono state celebrate questa sera nel piazzale antistante la stessa chiesa di San Matteo, affollato di fedeli.

“Pur consapevoli della ineluttabilità della morte, abbiamo bisogno di tempo per adattarci e accettare un evento tanto tragico – ha proseguito il vescovo –

La morte di don Edmund è l’ennesimo dramma, imprevisto, inaspettato e deflagrante del tempo del coronavirus. I nostri territori non sono stati spettatori di tragici cortei di morti, ma la pandemia e la tragedia ci ha ugualmente colpiti, centellinando ad uno ad uno la scomparsa dei nostri cari, che abbiamo pianto e onorato con la preghiera, soprattutto con il sacrificio eucaristico nei tempi e nei modi consentiti.

Proprio ultimamente la nostra Terni è stata colta da un sussulto tragico e imprevisto, un susseguirsi cadenzato di alcune morti, che hanno scosso migliaia di cittadini, legati da affetto, amicizia e stima per coloro che se ne sono andati. Vogliamo ricordarne solo alcuni.

I due adolescenti, Gianluca e Flavio, morti nel sonno dopo aver assunto una miscela letale di metadone e altri veleni. Due famiglie che si sono ritrovate nella disperazione per la scomparsa improvvisa di due figli; centinaia di ragazzi coetanei gettati nello sconforto per la morte di due compagni di giochi e di avventure; due comunità cristiane ferite e smarrite per la perdita di due fratelli, appena sull’uscio della chiesa; una città intera preoccupata per l’incertezza delle politiche giovanili.

Prima che passasse il tempo del dolore e del lutto, senza aver potuto interrogarci su cause e rimedi, ecco che un altro lutto ha colpito la nostra città: la morte improvvisa e prematura del notaio Fulvio Sbrolli, professionista competente e lungimirante e nello stesso tempo cristiano generoso e illuminato, che ha operato per il bene della Chiesa. Moltissimi cittadini lo hanno pianto. La città di Terni ha perso uno dei suoi figli migliori: un generoso, discreto e incisivo artigiano di cultura, di civismo e del tessuto comunitario. Era amico fraterno di don Edmund per la intensa e diuturna frequentazione.

E ora diamo il saluto al nostro caro fratello don Edmund, sacerdote di Gesù, pastore di questa comunità parrocchiale, figlio di questa chiesa diocesana.

Questa sera, davanti alla sua bara, non vogliamo tessere un elogio funebre, ma esprimere il riconoscimento e la gratitudine per il dono grande che il Signore ha fatto alla nostra chiesa e a ciascuno di noi che lo abbiamo conosciuto. Tanti, che hanno inviato messaggi di cordoglio e partecipazione, sono stati unanimi nel delinearne i tratti personali di uomo all’altezza dei tempi, di cristiano gioioso e di sacerdote zelante.

Uomo: semplice, mite, sempre sorridente, spirito avventuroso, sportivo, laborioso, generoso, dal tratto signorile, con buone relazioni verso tutti.

Cristiano convinto, l’amore per il Signore è stata la forza che ha motivato le sue scelte e a Gesù ha dedicato la vita dalla giovinezza, rispondendo generosamente alla chiamata al sacerdozio; un messaggio di condoglianze lo si definisce: “un vero testimone di Cristo”.

Sacerdote zelante. Ha lasciato la sua patria non tanto per venire tra noi, ma per annunciare il vangelo ovunque il Signore, tramite i superiori, lo inviassero. La sua esperienza missionaria in Africa a Ntambue nella repubblica democratica del Congo, ci dice questo. E il vescovo di Ntambue e alcuni amici hanno voluto rendersi presente con questa testimonianza: “Contento della sua missione, don Edmund si è inculturato subito e parlava bene la nostra lingua, Francese e Tshiluba senza problemi.

Ha accettato di vivere come noi, nella nostra povertà, ignoranza, guerra, senza paura o lamentazioni. Con tanta umiltà si è impegnato a lavorare nella pastorale, con semplicità e molta attenzione ai più poveri… Mangiava tutto come un africano e dormiva come loro, senza orgoglio, con tanta umiltà e discrezione, era disponibile a rispondere positivamente a qualsiasi domanda o problema dei Cristiani, si è africanizzato”.

Insomma, possiamo definirlo: sacerdote amante del vangelo, della Chiesa universale, uno spirito missionario, calato nella dimensione diocesana, ovunque si trovasse.

L’esperienza in diocesi di Terni-Narni-Amelia – ha ricordato il vescovo – si è espressa in due volti: il servizio pastorale alle anime nella parrocchia (Sangemini e san Matteo); il servizio pastorale nella diocesi: IDSC, Economato, collegio dei consultori. Entrambi molto impegnativi e faticosi:

con grande dedizione e relazione con la gente e con i parrocchiani.

Ha posto competenza, amore e dedizione nei suoi servizi pastorali alla diocesi.

Non nascondo che verso di lui ho nutrito una stima particolare, affidandogli complesse responsabilità, che egli ha accolto con docilità e sincera adesione: grazie don Edmund!

La visita pastorale, durante la quale egli mi ha accompagnato nelle varie realtà, è stata una ulteriore conferma del suo zelo”.