Terni, in Italia da 12 anni ma gira ancora con la targa straniera: 500 euro di multa

TERNI – L’ordinanza per la limitazione del traffico veicolare sarà sospesa nella sola giornata di domenica 24 febbraio. La decisione, come già avvenuto in precedenza è stata presa dall’amministrazione comunale in considerazione dello svolgimento in quella giornata di alcuni eventi: il 22° Raduno Nazionale di San Valentino per FIAT 500 e derivate e la Granfondo […]